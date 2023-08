Corinthians x Goiás: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Corinthians e Goiás se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo acontece às 21 horas deste sábado (26), na Neo Química Arena. O confronto ganha maior importância, pois as equipes disputam posições parecidas na tabela. O time comandado por Vanderlei Luxemburgo, está na 13ª posição, com 24 pontos. Já a equipe goiana está na 15ª colocação, com 23 pontos. Saiba onde assistir, confira os palpites e veja as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Premiere e SporTv

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Fernando Miguel (Cássio); Fágner, Lucas Veríssimo, Caetano (Murillo) e Matheus Bidu; Fausto Vera, Ruan e Giuliano; Wesley Gassova, Gustavo Silva e Felipe Augusto (Yuri Alberto). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian, Guilherme e Morelli; Allano, Anderson Oliveira e João Magno. Técnico: Armando Evangelista.

CORINTHIANS X GOIÁS | FICHA TÉCNICA

Competição: Brasileirão Série A

Local: Neo Química Arena

Data: 26/08/2023

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa-MG)