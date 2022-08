Corinthians tem dúvidas importantes para jogo com o Flamengo na Libertadores; veja escalação

O Corinthians encara o Flamengo nesta terça-feira (9), em jogo que vale vaga na semifinal da Libertadores. Após perder o primeiro duelo por 2 a 0, o time paulista chega para o duelo com várias dúvidas em todos os setores.

A provável escalação deve ser: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Balbuena e Fábio Santos; Cantillo (Fausto Vera), Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Willian (Róger Guedes) e Yuri Alberto.

O Timão precisa de pelo menos dois gols para levar a decisão para os pênaltis, mas precisa fechar a defesa e se acertar em outros setores. Vítor Pereira tem muitas dúvidas para o duelo.

DEFESA

A dúvida está entre os zagueiros. Gil e Raul Gustavo jogaram como titulares na Libertadores. No entanto, Balbuena e Bruno Méndez voltaram ao time e estão na disputa.

Na lateral, o experiente Fábio Santos tem vantagem sobre Lucas Piton. Na disputa por vaga no lado esquerdo do campo, Vítor Pereira pode fazer rodízio e optar por ele.

Legenda: Renato Augusto entrou bem no jogo contra o Avaí. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

MEIO-CAMPO

Após lesão de Renato Augusto, Giuliano ganhou espaço na equipe titular. Porém, ele não faz gols ou dá assistências há 13 jogos.

Renato Augusto retornou contra o Avaí e deu uma assistência para o gol de Balbuena. Para o duelo contra o Fla, a questão física pode pesar.

Já Du Queiroz, Cantillo e Maycon entraram como titulares na primeira partida contra o time carioca. Maycon é desfalque após lesão no pé. Se o técnico usar três meio-campistas, os dois primeiros, além de Fausto Vera e Roni disputam três vagas.

ATAQUE

As dúvidas também continuam no setor ofensivo. Róger Guedes e Gustavo Silva entraram ocmo titulares no confronto contra o Avaí. Assim, Yuri Alberto deve entrar contra o Flamengo.

Quem pode aumentar a dúvida é Willian. O jogador está recuperado de uma tendinite na coxa e está disponível para o duelo. Adson e Gustavo Mosquito também estão na disputa.