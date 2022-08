Flamengo x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Corinthians, no duelo de volta das quartas de final da Taça Libertadores da América. O duelo acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Com a vantagem construída na ida, ao vencer o Timão em São Paulo, o time de Dorival Júnior pode perder por um gol de diferença que avança às semifinais da competição sul-americana. Caso o Corinthians devolva o placar do 1° confronto, a decisão irá para os pênaltis.

Onde assistir

A partida será transmitida no SBT e na Conmebol TV

Prováveis escalações

Flamengo: Santos; Rodinei, Léo Pereira, David Luiz e Filipe Luis; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol. Técnico: Dorival Júnior.

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Balbuena e Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz e Renato Augusto; Willian, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

Flamengo x Corinthians | Ficha Técnica

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 09/08/2022 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Richard Trinidade (URU) e Carlos Barreiro (URU)

Árbitro de Vídeo (VAR): Leodán González (URU)