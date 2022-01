Corinthians aposta em sonho de Arthur Cabral na Seleção Brasileira para avançar em negociação

A diretoria do Corinthians tem o atacante Arthur Cabral, do Basel-SUI, como um dos alvos para 2022. O clube demonstrou interesse na contratação e indicou um molde para concluir a negociação.

Segundo o Blog do PVC, no ge, o clube tenta um empréstimo de um ano com obrigatoriedade de compra em janeiro de 2023. Com 23 anos, soma 27 gols em 31 jogos na temporada europeia.

O atrativo para o acerto seria a maior visibilidade para a Seleção Brasileira. Em alta, o atleta sonha em participar da Copa do Mundo do Catar, em novembro, e assim aceitaria um retorno ao país.

Legenda: Arthur Cabral em ação durante treino da Seleção Brasileira Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

No mercado, as demais opções seriam o Wolfsburg, da Alemanha, e o Zenit, da Rússia. Como atua na Suíça, a mudança para um time intermediário europeu não aumentaria o espaço no radar.

Em outubro, Arthur foi convocado por Tite na vaga de Matheus Cunha, do Atlético de Madri-ESP, cortado por lesão. Na ocasião, esteve com o grupo principal nos jogos contra Venezuela, Colômbia e o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, mas não foi utilizado pela comissão técnica.

Ceará de olho Legenda: Arthur Cabral foi revelado pelo Ceará e hoje atua no Basel, da Suíça Foto: JL Rosa / SVM O Ceará monitora a situação de Arthur Cabral e pode lucar com uma eventual transferência. A gestão alega ser detentora do direito de 15% de mais valia de uma venda internacional, sendo o Palmeiras o dono de outros 15%. Acordo teria ocorrido no momento em que o atacante, revelado pelo Vovô, se transferiu ao Basel-SUI. Vale ressaltar que o time alvinegro vendeu o centroavante ao Palmeiras por R$ 5,5 milhões. Depois, lucrou com a negociação do jogador para a Europa. Mas há um impasse, visto que os paulistas acreditam ter direito a todo o percentual de Arthur.