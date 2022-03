Copa do Mundo do Catar: saiba quando será o sorteio da fase de grupo

O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2022 será realizado nesta sexta-feira (1°), às 13h (horário de Brasília), no Centro de Exposições e Convenções de Doha. O evento será transmitido pela TV Globo e SporTV, com o Diário do Nordeste acompanhando em tempo real.

As seleções classificadas para o Mundial serão divididas em quatro potes, de acordo com o Ranking da FIFA. Catar, Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal são os cabeças de chave. Ao todo, 27 seleções estão confirmadas na Copa do Mundo 2022 - nesta quarta-feira (30) acontecerá a definição dos últimos classificados diretos da CONCACAF. Os três países restantes serão conhecidos na Data FIFA de junho.

Países classificados para a Copa do Mundo 2022

Catar Alemanha Dinamarca Brasil Bélgica França Croácia Espanha Sérvia Suíça Inglaterra Holanda Argentina Irã Coreia do Sul Arábia Saudita Japão Equador Uruguai Canadá Gana Senegal Portugal Polônia Tunísia Marrocos Camarões

Veja quando será o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar

Evento: Sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar

Local: Centro de Exposições e Convenções de Doha

Data: 01/04/2022 (sexta-feira)

Horário: 13h (de Brasília)

Onde assistir: TV Globo, SporTV e Diário do Nordeste (em tempo real)