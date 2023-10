Conmebol libera carga extra de mil ingressos para a Final da Sul-Americana

A Conmebol liberou desde às 15h desta quinta-feira (19), uma nova carga de 1.000 ingressos na Categoria 1 para a final da Copa Sul-Americana, no dia 28, entre Fortaleza e LDU, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU). O valor do ingresso é de US$70 (Ou R$352).

O setor que corresponde ao da Categoria 1 é a área mista do estádio, contará com torcedores tanto do Fortaleza, quando da LDU.

Os tickets estão disponíveis no link: http://sudamericana.eleventickets.com.

Veja também

INGRESSOS EXCLUSIVOS ESGOTADOS

As vendas dos ingressos para a final da Sul-Americana para a torcida do Fortaleza duraram apenas alguns minutos. A carga de ingresso para a torcida tricolor foi de 3.500. O preço dos bilhetes já vendidos era de USD 30, aproximadamente R$ 153.

A venda dos ingressos é feita, exclusivamente, pelo site da Conmebol. Para garantir, caso seja liberado uma nova carga, o torcedor deverá se cadastrar com o CPF e cada tricolor poderá comprar até cinco ingressos.