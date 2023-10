Marcelo Paz garante esforço por mais ingressos para torcida do Fortaleza: 'vai ser achada a solução'

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou para o Diário do Nordeste na noite da quarta-feira (18) que o clube vai fazer todos os esforços para conseguir mais ingressos para a torcida tricolor no jogo contra a LDU no sábado (28), válido pela final da Copa Sul-Americana, em Punta del Este, no Uruguai.

"Todos os esforços que o Fortaleza puder fazer para que todos os torcedores que estejam lá tenham a condição de adquirir o ingresso, nós vamos fazer. Existe os setores do Fortaleza, existe o setor misto, eu sei que existem ingressos que os patrocinadores podem comprar também e, de repente, se os patrocinadores não comprarem todos os ingressos, a carga volta para a Conmebol e ela vai destinar para o clube. Então, acredito, faltam nove dias ainda e vai ser achado a solução para que todos os torcedores estejam no estádio e o Fortaleza vai trabalhar para isso", explicou o presidente.

INGRESSOS ESGOTADOS

As vendas dos ingressos para a final da Sul-Americana para a torcida do Fortaleza duraram apenas alguns minutos. A carga de ingresso para a torcida tricolor foi de 3.500 e a expectativa da torcida é que uma nova carga seja disponibilizada para os tricolores. O preço dos bilhetes já vendidos era de USD 30, aproximadamente R$ 153.

A venda dos ingressos é feita, exclusivamente, pelo site da Conmebol. Para garantir, caso seja liberado uma nova carga, o torcedor deverá se cadastrar com o CPF e cada tricolor poderá comprar até cinco ingressos.