Vojvoda critica CBF por não adiar jogo contra Botafogo antes de final da Sul-Americana

O Fortaleza tentou adiar a partida contra o Botafogo, líder da Série A. A informação foi revelada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda em coletiva de imprensa, na noite desta quarta-feira (18). O argentino pontuou a negativa da CBF em mudar a data do jogo. O duelo com o time carioca está marcado para quatro dias antes da final da Sul-Americana, que ocorre em 28 de outubro. Até lá, o time também enfrenta o Bahia pelo Campeonato Brasileiro.

"Acho que somos um representante do futebol brasileiro. Não vamos falar de CBF. Não sei o que aconteceu em outras oportunidades com times que chegaram a essa instância. O jogo do Cruzeiro tem que ser adiado. Mas nós vamos jogar a sequência pensada. Mas uma característica desse time é lutar. Fechar a boca e continuar trabalhando. Quando há que falar, temos que falar. Pedimos à CBF que considere essa situação, mas eles não fizeram o que nós queremos e temos que aceitar e seguir em frente", disparou Vojvoda.

Sequência do Fortaleza

O Tricolor do Pici foi derrotado pelo Vasco, na Série A, e agora terá pelo frente o Bahia (dia 21) e o Botafogo (24) fora de casa, antes da disputa do título continental contra a LDU. A equipe se reapresenta na tarde desta quinta para treinamento no CT do Fluminense.

Na sexta, o time realiza treino de apronto e embarca para Salvador pela tarde.