Conmebol divulga datas e horários das oitavas de final da Libertadores 2025; veja

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (3) a tabela detalhada com datas e horários das oitavas de final da Copa Libertadores 2025. Os jogos de ida estão marcados entre os dias 12 e 14 de agosto, enquanto as partidas de volta acontecem entre 18 e 21 do mesmo mês.

Seis equipes brasileiras seguem vivas na competição continental. O Fortaleza enfrenta o Vélez Sarsfielf no dia 12 de agosto no Castelão e 19 de agosto no José Amalfitani, na Argentina, ambos às 19 horas.

A grande final da Libertadores está marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Confira a programação completa:

Jogos de ida

Terça-feira (12/08)

19h – Fortaleza x Vélez Sarsfield-ARG (Arena Castelão)

21h30 – Atlético Nacional-COL x São Paulo (Atanasio Girardot)

21h30 – Peñarol-URU x Racing-ARG (Campeón del Siglo)

Quarta-feira (13/08)

19h – Cerro Porteño-PAR x Estudiantes-ARG (La Nueva Olla)

21h30 – Flamengo x Internacional (Maracanã)

Quinta-feira (14/08)

19h – Botafogo x LDU Quito-EQU (Nilton Santos)

21h30 – Universitario-PER x Palmeiras (Monumental "U" Marathon)

21h30 – Libertad-PAR x River Plate (Defensores del Chaco)

Jogos de volta

Terça-feira (19/08)

19h – Vélez Sarsfield-ARG x Fortaleza (José Amalfitani)

21h30 – São Paulo x Atlético Nacional-COL (Morumbis)

21h30 – Racing-ARG x Peñarol-URU (El Cilindro)

Quarta-feira (20/08)

19h – Estudiantes-ARG x Cerro Porteño-PAR (UNO Jorge Luis Hirschi)

21h30 – Internacional x Flamengo (Beira-Rio)

Quinta-feira (21/08)

19h – LDU Quito-EQU x Botafogo (Rodrigo Paz Delgado)

21h30 – Palmeiras x Universitario-PER (Allianz Parque)

21h30 – River Plate x Libertad-PAR (Más Monumental)