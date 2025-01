Conheça todos os elencos e treinadores do Campeonato Cearense 2025

O Campeonato Cearense 2025 começa neste sábado (18), e 10 equipes participarão do certame. Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Iguatu, Barbalha, Cariri, Floresta, Tirol, Horizonte e Maracanã.

Veja todos os elencos e treinadores das 10 equipes:

Ceará

Legenda: O Ceará chega com um elenco com 12 caras novas para a temporada Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Goleiros

Bruno Ferreira, Fernando Miguel, Keiller, Richard e Léo

Zagueiros

David Ricardo, Éder, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Marllon, Ramon Menezes, Gabriel e Willian Machado

Laterais

Dieguinho, Eric, Nicolas, Matheus Bahia e Rafael Ramos

Meio-campistas

Fernando Sobral, Baralhas, Jorge Recalde, Lourenço, Lucas Mugni, Matheus Araújo, Fabrício e Richardson

Atacantes:

Aylon, Bruno Tubarão, Caio Rafael, Fernandinho, Galeano e Pedro Henrique, João Victor, Zé Neto, Fernando e Guilherme

Técnico: Léo Condé

Fortaleza

Legenda: O Fortaleza manteve uma base sólida para o Campeonato Cearense, contratando apenas 4 reforços até então Foto: Matheus Lotif / Fortaleza EC

Goleiros:

João Ricardo, Brenno e Magrão

Laterais:

Tinga, Mancuso, Bruno Pacheco, Diogo Barbosa e Felipe Jonatan

Zagueiros:

Kuscevic, Brítez, Titi, Cardona e Gustavo Mancha

Meio-campistas:

Zé Welison, Pedro Augusto, Lucas Sasha, Rossetto, Lucca Prior, Pol Fernández, Martínez, Pochettino, Calebe e Kervin Andrade

Atacantes:

Pikachu, Marinho, Dylan Borrero, Breno Lopes, Moisés, Lucero, Kauê Canela e Kayzer

Técnico: Vojvoda

Ferroviário

Legenda: O Ferroviário chega com uma equipe reformulada para surpreender no Estadual Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

Goleiros:

Sivaldo e João Vitor



Zagueiros:

Jefão, João Cubas, Lucas Ramires, Samuel, Wesley Junio

Laterais:

Carlos Junio, Pablo Alves, Rikelme

Meio-Campistas:

Fernando, Gharib, João Victor, Kevin Rivas, Willyam Maranhão e Janeudo

Atacantes:

Allanzinho, Christian Eto'o, Ciel, Kiaun, Paulo Ricardo, Rodrigo Fuzil

Técnico: Tiago Zorro

Floresta

Legenda: O Floresta chega para o Estadual com 6 contratações e 12 jogadores da base Foto: Kely Pereira / Floresta

Goleiros:

Wilderk e César Rodrigues



Zagueiros:

Ícaro, Fernando Ferreira, João Pedro e Léo

Laterais:

Mateus Ludke, Állefe, Davi Castro, Rafael Furlan e Aquiraz



Volantes:

Guilherme Nunes, Lucas Gonçalves e Rodrigo, Arilson e Marcelinho

Meias: Vitinho e Alisson Taddei

Atacantes:

Andrew Drummond, Luan Viana, Ruan e Diogo Mourão, Marcos Vinicius e Rikelme.



Técnico: Marcelo Chamusca

Horizonte

Legenda: O Horizonte chega para o Estadual com jogadores com experiência no futebol nordestino e 10 atletas da base Foto: DAVI ROCHA / SVM

Goleiros:

Jonh Wilquer; Wilgne Frank; Gabriel e Ruan.

Zagueiros:

Dedé; Waldson; Bremer; Lohan e Lúcio.

Laterais:

Dieguinho; Massilon; João Victor, Henrique; Caio Pedro e João Victor.

Meio-Campistas:

César Sampaio; Emerson Ocara, Claudivan; Cleyton; Mateus; Max; Bernardo, Alan Fabrício e Ronaldo.

Atacantes:

Tiago Cunha; Leozinho; Tico Baiano, Pentecoste; Índio, Diego Dentinho;

Edson Kapa; Henrique.

Técnico: Leandro Campos

Maracanã

Legenda: Com um elenco com remanescentes da boa campanha no Estadual do ano passado, o Maracanã mostrou força em jogos da Pré-Copa do Nordeste Foto: DAVI ROCHA /SVM

Goleiros

Victor Borba, Iarley, Gabriel e Rayr

Zagueiros

Edimar, Wendel, Jairo e Alan Ferreira

Laterais

Rafael Mandacaru, João Carlos e Leandro

Meio-Campistas

Patuta, Michel Pires, Jair Berlitz, Wilker, Willian Fazendinha

Atacantes

Matheus Taumaturgo, Shider, Luís Soraes, Xandy, Adailton Bravo, Hugo Freitas, Luan Lucas, Testinha, Davi Torres e Vinícius Canindé

Técnico: Junior Cearense

Iguatu

Legenda: O Iguatu chega para o Estadual querendo se manter como principal força do Interior Foto: Pedro Yank | ADI

Goleiros:

Mauro, Gean, Italo e Nicolas



Laterais:

Escobar, Lalin, Léo Carioca, Marcos Antônio e Erik

Zagueiros:

Davy, Dênis e Vidal

Meio-campistas:

Regino, Geovani, Renisson, Thalisson, Luan, Matheusinho e Salib



Atacantes: Tiaguinho, João Carlos, Robert, Mathias Verdun, Guilherme, Israel e Eduardo Júnior

Técnico: Paulo Schardong

Barbalha

Legenda: O Barbalha chega com um elenco mais enxuto e com pouco investimento, mas quer surpreender no Estadual Foto: Divulgação / Barbalha

Goleiros:

Valência e Alex

Laterais:

Diego, Zidane, Rhuan, Popó

Zagueiros:

Carlos Jr, Fabrício, Levi, Hauriano, Renan

Meio-campistas:

Aldair, Luiz Henrique, Juninho, Gabriel Andrade, Lael, Yure e Cauan

Atacantes: Romário, Alan Victor, Lázaro, Yvens, Erickim e Pimenta

Técnico: (Sem técnico após a saída de Jorge Luiz nesta sexta-feira)



Cariri

Legenda: O Cariri estreia na 1ª Divisão Cearense e espera surpreender Foto: Monteiro Foto/Cariri FC

Goleiros:

Adrian Serpa, Danilo Souza e Jackson Curtes

Zagueiros:

Charles Soares, Wil, João Afonso, Paulo Martins



Laterais:

Victor Santos, Elizeu, Romero, Marcus Breno

Volantes:

Da Silva, Idevan Lima

Meias:

Dalvan, Gabriel Tavares, Ryan Silva, Robinho

Atacantes:

Aaron Ibilola, Bacurau, Henrique Ceará, Jean Jesus

Técnico: Adelmo Soares

Tirol

Legenda: O Tirol estreia na 1ª Divisão do Campeonato Cearense e contratou jogadores experientes Foto: Yuri de Melo/Tirol

Goleiros:

Yago Oliveira, Carlos Brito e Victor Hugo

Zagueiros:

Domingos, Lucão, Diney, Rhuann e Igor Ribeiro



Laterais: João Antônio, Zé Augusto e Luan Mendes

Meio-Campistas:

Pio, Renan DJ, Yuri Keuffe, Dudu, Sidney, Cléber, Luis Guilherme e Soares



Atacantes:

Otacílio Marcos, Topetti, Biel, Júnior César, Gabriel Cardoso, Siloé, Arthur Santos, Jordan, Matheus Ney e Dagoberto

Técnico: Fabiano Soares