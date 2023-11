Conheça Ramon Dino, brasileiro que pode trazer título inédito do Mr. Olympia para o país

Ramon Rocha Queiroz é a grande esperança de título para o Brasil no Mr. Olympia, maior competição de fisiculturismo do mundo, que está acontecendo em Orlando, nos Estados Unidos, desde o dia 1º de novembro até o dia 5 do mesmo mês.

Um homem brasileiro nunca conquistou o título de nenhuma categoria do Mr. Olympia, mas Ramon, popularmente conhecido como Ramon Dino, chega com boas perspectivas de ser campeão na atual edição. Ele concorre na categoria Men's Classic Physique.

Ramon Dino nasceu em Rio Branco, no Acre, no dia 9 de fevereiro de 1995. Ele fez sua estreia no fisiculturismo em dezembro de 2016. De lá para cá se tornou um dos principais nomes do esporte no cenário nacional. Aos 28 anos, acumula um vice do Mr. Olympia.

De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, Ramon Dino teve uma infância humilde no Acre, vivendo com os pais e com os irmãos. Ele teria entrado no universo do fisiculturismo através de um interesse inicial pela calistenia.

Na luta pelo título inédito do Mr. Olympia para o Brasil, Ramon Rocha Queiroz terá a concorrência principalmente do canadense Chris Bumstead. Ele foi o campeão das últimas quatro edições na categoria Men's Classic Physique.