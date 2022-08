Conheça Mimo, um agricultor de Milagres que se destaca no futebol amador com uma perna amputada

Uma estrela do futebol amador cearense teve a história contada neste domingo (21) pelo programa Fantástico, da Rede Globo. O agricultor Claudiomiro Pereira de Sousa, o Mimo, é um talento da cidade de Milagres, no interior do Ceará, e se destaca por atuar mesmo após amputar uma perna.

“Joguei em uns 46 times. Na década de 90, fui campeão por uns 15”, declarou à reportagem.

O acidente que poderia encerrar a carreira do Mimo foi durante o carnaval de 1994. O agricultor e um amigo comemoravam um título e retornavam para casa, quando sofreram um acidente de carro.

Mimo Agricultor e jogador de futebol amador “Nós vínhamos de um título na Carnaúba. Quando estava chegando próximo, aconteceu. O povo chama de acidente, mas o cara que vinha ‘bebo’ ultrapassou o caminhão e bateu em nós de frente. O meu colega faleceu e eu, com 15 dias, perdi a perna, que foi amputada”.

Sem o membro inferior, para muitos, a vida precisaria ser transformada. Para Mimo, de 50 anos, a situação virou um enredo de superação, de sequência dos sonhos e até de volta aos gramados.

Legenda: Mimo segue jogando nos campos de terra do Ceará apenas com uma perna Foto: reprodução / Mimo: o Milagre de Milagres

Novo desafio

Após dois anos, em 1996, o craque de Milagres retomou as atividades dentro de campo. Então, mais um problema para lidar: em uma partida, teve a perna quebrada, ficando sem andar por três meses.

“Jogando um campeonato aqui na Gameleira, jogo valendo mesmo, pegado, eu jogando na zaga. O cara lançou a bola, eu subi para cabecear. Quando desci, o cara pisou na minha perna e quebrou. O mais difícil foi isso, quando eu perdi uma perna, pelo menos fiquei com a outra. Ali, pensei em parar (de jogar), disse que ia voltar mais não, passei um tempo de cadeira de roda”, afirmou Mimo.

Legenda: Mimo tem uma rotina intensa de trabalho como agricultor Foto: reprodução / Mimo: o Milagre de Milagres

A ‘aposentadoria’ foi encerrada rapidamente, a saga continuou. Uma lenda se criou dentro do Ceará. Para todos da região, um exemplo de perseverança e resiliência. E não há limitações ao agricultor.

“Ele cava poço, sobe em árvore para tirar mel de abelha, tira não sei quantos litros. Trabalha com motosserra, limpando mato, faz tudo. É igualzinho homem normal de duas pernas. Muito homem de duas pernas não faz o que o Mimo faz”, contou a esposa Silvana Albuquerque ao Fantástico.

História nas telonas

A história do agricultor se transformou no documentário ‘Mimo: o Milagre de Milagres’. A produção foi lançada em 2022, com direção de Rafael Luis Azevedo, produção executiva de Larissa Cavalcante, direção de fotografia de Iago Monteiro, assistência de fotografia de José Luiz e trilha sonora original de Wesdley Vasconcelos. O Verminosos por Futebol assina a coprodução com a José Media Haus.

