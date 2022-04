Confira os bastidores da chegada do Ceará na Venezuela; time enfrenta o La Guaira nesta terça (12)

A delegação do Ceará desembarcou na noite desta segunda-feira (11) na Venezuela para o confronto com o La Guaira-VEN, pela 2ª rodada da Sul-Americana. O time alvinegro viajou de voo fretado e teve o traslado desgastante até o país vizinho, onde entra em campo nesta terça, às 19h15.

Nas redes sociais oficiais, o clube divulgou imagens dos bastidores da viagem. Após duas vitórias importantes sob o comando de Dorival Júnior, o ambiente é de descontração e confiança no elenco.

Na classificação, o Vovô é o líder do Grupo G, com três pontos. Os demais participantes da chave são La Guaira-VEN, Independiente-ARG e General Caballero-PAR. Apenas o líder avança ao mata-mata. A gestão estima custo de cerca de 780 mil dólares (cerca de R$ 3,5 milhões) com o jogo no exterior.

Para reduzir as despesas, o grupo embarcou direto de São Paulo, realizando o último treino no CT do Corinthians, na segunda. Posteriormente, se deslocou para Manaus-AM até chegar na Venezuela.

Confira bastidores da viagem do Ceará