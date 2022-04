Adversário do Ceará, Deportivo La Guaira lidera Campeonato Venezuelano e vem de empate na estreia

Líder do Grupo G da Copa Sul-Americana, o Ceará vai em busca de mais um resultado positivo para manter o 100% de aproveitamento na competição. O Vovô entra em campo nesta terça-feira (12), às 19h15min (horário de Brasília), para encarar o Deportivo La Guaira, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, e a promessa é de jogo complicado.

Adversário do Alvinegro, o La Guaira tem bom desempenho em 2022. Em 10 jogos, venceu cinco, empatou três e perdeu apenas dois, com 14 gols marcados e oito sofridos.

No momento, é o líder do Campeonato Venezuelano, com 14 pontos conquistados em 21 disputados após sete rodadas. Em 2020, o time foi campeão do Campeonato Nacional e conquistou o direito de disputar a Libertadores em 2021.

Naquele ano, caiu no Grupo H, do Atlético-MG, e encerrou a fase de grupos na lanterna da chave, sem nenhuma vitória, com três empates e três derrotas.

Desempenho em 2022

Na estreia do time na fase de grupos da Copa Sul-Americana, empatou em 1 a 1 com o General Caballero, fora de casa, no Paraguai. Mas este jogo não foi a estreia do time na competição.

Antes, para chegar na fase de grupos, o La Guaira precisou eliminar o Hermanos Colmenárez, também da Venezuela. Perdeu o jogo de ida por 2 a 0, fora de casa, mas venceu por 3 a 0 na volta, diante dos seus torcedores, e conseguiu a classificação.

O principal destaque é o atacante Jovanny Bolívar, de 20 anos, que é o artilheiro do time na temporada. Em 10 jogos, tem cinco gols marcados e duas assistências.

O treinador Daniel Farías monta o time no sistema 3-5-2 e a provável escalação tem Carlos Olses; La Mantía, Jiovany Ramos e Mejías Aramburu; Kendrys Silva, Luis Ovalle, Arles Flores, Santiago Herrera e Yohán Cumana; Sergio Unrein e Jovanny Bolívar.