Deportivo La Guaira X Ceará pela Sul-Americana: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Embalado por duas vitórias seguidas, o Ceará tem a chance de ampliar o bom momento nesta terça-feira (12). Às 19h15min (horário de Brasília), o Alvinegro entra em campo para enfrentar o Deportivo La Guaira-VEN, pela 2ª rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

O objetivo do Vovô é de manter o bom momento. O técnico Dorival Júnior chegou há pouco tempo, mas as duas vitórias obtidas na semana passada, sobre Independiente-ARG e Palmeiras, dão uma perspectiva mais positiva para o trabalho que ainda está no começo.

Isso porque Dorival foi protagonista nos dois resultados, demonstrando boa leitura de jogo para realizar substituições efetivas no decorrer das partidas.

Escalação

Legenda: Ceará deve repetir escalação que iniciou os dois últimos jogos, mas com apenas uma mudança Foto: Kid Junior/SVM

Ele também manteve a escalação nos dois jogos que fez. Porém, para o duelo de agora, será forçado a fazer uma substituição, já que não poderá contar com o lateral-direito Nino Paraíba, que foi expulso contra o Independiente e é desfalque certo. Michel Macedo será o titular.

De resto, a equipe não deve apresentar nenhuma grande novidade, e o meio de campo deve ser formado novamente por três volantes, com Rodrigo Lindoso, Fernando Sobral e Richard, tendo Lima, Mendoza e Vina como jogadores mais avançados.

Escrevendo a história

O Ceará tem a chance de escrever um capítulo histórico na Venezuela. Isso porque o Alvinegro vai em busca da primeira vitória atuando fora do Brasil. No ano passado, disputando a própria Sul-Americana, teve dois empates (Arsenal de Sarandí e Bolívar) e uma derrota (Jorge Wilstermann).

Tenta, também, marcar um gol pela primeira vez longe do País, já que em todas as ocasiões, o ataque passou em branco.

Deportivo La Guaira

Legenda: Deportivo La Guaira é líder do Campeonato Venezuelano Foto: Fernando Oduber/Deportivo La Guaira

Adversário do Alvinegro, o La Guaira tem bom desempenho em 2022. Em 10 jogos, venceu cinco, empatou três e perdeu apenas dois, com 14 gols marcados e oito sofridos. No momento, é o líder do Campeonato Venezuelano, com 14 pontos conquistados em 21 disputados após sete rodadas.

Na estreia do time na fase de grupos da Copa Sul-Americana, empatou em 1 a 1 com o General Caballero, fora de casa, no Paraguai.

No momento, é o líder do Campeonato Venezuelano, com 14 pontos conquistados em 21 disputados após sete rodadas. Em 2020, o time foi campeão do Campeonato Nacional e conquistou o direito de disputar a Libertadores em 2021.

O principal destaque é o atacante Jovanny Bolívar, de 20 anos, que é o artilheiro do time na temporada. Em 10 jogos, tem cinco gols marcados e duas assistências.

FICHA TÉCNICA | Deportivo La Guaira x Ceará

Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas (VEN)

Data: 12/04/2022 (terça-feira)

Horário: 19h15min (de Brasília)

Árbitro: Ivo Méndez (BOL)

Assistentes: Ariel Guizada (BOL) e Carlos Tapia (BOL)

Transmissão: Conmebol TV, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

ESCALAÇÕES

Deportivo La Guaira

Carlos Olses; La Mantía, Jiovany Ramos e Mejías Aramburu; Kendrys Silva, Luis Ovalle, Arles Flores, Santiago Herrera e Yohán Cumana; Sergio Unrein e Jovanny Bolívar. Técnico: Daniel Farías

Ceará

João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Fernando Sobral e Richard; Lima, Mendoza e Vina. Técnico: Dorival Junior