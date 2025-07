Comissão técnica de Ancelotti faz 'tour' pelo Brasil para observar jogadores

Os compromissos do Campeonato Brasileiro e os jogos da Copa do Brasil estão servindo como campo de observação para a comissão técnica da CBF avaliar os jogadores com potenciais possibilidades de convocação para a seleção brasileira.

A cada semana, integrantes do departamento de seleções da entidade vêm se dividindo para assistir às equipes nacionais nas competições que disputam. E em muito dos casos, o acompanhamento é 'in loco'.



Nesta quinta-feira, por exemplo, o executivo geral de seleções Rodrigo Caetano vai estar no Maracanã para ver Flamengo e Atlético-MG, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele vai ter a companhia do ex-zagueiro Juan, atual coordenador técnico, e do analista de desempenho Thomaz Araújo.



Pelo planejamento de Caetano, os confrontos entre Botafogo e Cruzeiro (domingo) e Santos e Juventude (segunda-feira), válidos pela Série A do Brasileiro, terão presença de representantes da CBF.

Legenda: Juan Santos e Thomaz Araújo participarão das observações da Seleção pelo Brasil Foto: Rafael Ribeiro/CBF





"É mais uma etapa do trabalho de observações que o departamento de seleções da CBF está realizando. A dinâmica é colher informações sobre os atletas, ver de perto o comportamento, a competitividade, as condições física e técnica, para atualizar os relatórios do banco de dados do Departamento de Seleções", explica Rodrigo Caetano.



O acompanhamento seguirá até o fim da temporada do futebol brasileiro e também vai incluir campeonatos de fora do país, com observadores da seleção espalhados pelos principais torneios do mundo. O objetivo é monitorar atletas visando à disputa da Copa do Mundo de 2026.



Essa prática, na verdade, já vem sendo realizada. Na última semana, Juan assistiu a vitória do São Paulo sobre o Fluminense por 3 a 1 no MorumBis acompanhado do analista de desempenho Bruno Baquete.



Nesta quarta-feira, o treinador de goleiros Taffarel e Thomaz Araújo verão de perto o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, pelas oitavas da Copa do Brasil, ao passo que Juan e o preparador físico Cristiano Nunes irão a Porto Alegre acompanhar Internacional e Fluminense.