Com três times cearenses envolvidos, Copinha tem confrontos da 2ª fase definidos; veja os jogos

A fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, foi finalizada nesta quinta-feira (11). Com a confirmação dos últimos classificados, os 32 jogos da segunda fase estão definidos. Ceará, Floresta e Fortaleza são os representantes cearenses dentre os times que avançaram.

O Leão é o primeiro a entrar em campo já nesta sexta-feira (12). Às 15h, o Tricolor do Pici encara o Internacional-RS, Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, em Assis. O jogo será transmitido pela CazéTV no YouTube.

Também na sexta, mas um pouco mais tarde, às 21h30, o Vozão encara o São Paulo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A partida terá transmissão do SporTV e tempo real no Diário do Nordeste.

Legenda: Ceará, Floresta e Fortaleza seguem para a segunda fase da Copinha. Foto: Gabriel Silva / Ceará SC | Anderson Lira | Felipe Honorato / Fortaleza EC

O último representante cearense a entrar em campo será o Floresta, que joga apenas no sábado (13). O Verdão da Vila encara o Botafogo-SP, no Estádio Municipal Amadeu Mosca, em Salto. O confronto ainda não teve o seu horário definido pela Federação Paulista de Futebol.

VEJA TODOS OS JOGOS DA SEGUNDA FASE: