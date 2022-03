Com tratamento em dois períodos, Matheus Peixoto intensifica recuperação para estrear pelo Ceará

Contratado com grande expectativa e visto como a solução para o ataque do Ceará, o centroavante Matheus Peixoto ainda não estreou pelo Alvinegro. O atleta está realizando tratamento intensivo para se recuperar o mais rápido posível e ficar à disposição do treinador Dorival Jr, mas ainda não há previsão definida de quando ele estará apto.

O atacante teve uma pequena lesão no tornozelo e ainda está em tratamento no Departamento Médico (DM). Com isso, ainda não teve a oportunidade de treinar com bola junto ao restantes dos companheiros.

Clube e jogador fazem o esforço necessário para que isso possa ocorrer o mais breve possível. Tanto é que Matheus está realizando um tratamento intensivo para que tenha condições de executar atividades físicas de maior intensidade.

Após esta etapa, Peixoto ainda precisará se condicionar, já que a última vez que entrou em campo para um jogo oficial foi em janeiro.

Com isso, o camisa 28 ainda não deverá estar à disposição para o jogo contra o Independiente-ARG, pela Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira (5), que vai marcar também a estreia de Dorival Jr no comando do Vovô.

A expectativa do Ceará é de que nas próximas semanas o atleta esteja devidamente recuperado e possa já ser relacionado para os jogos iniciais do Campeonato Brasileiro. A estreia do Alvinegro na competição será contra o Palmeiras, fora de casa.