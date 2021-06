Com suspeita de covid, Crespo não viaja com São Paulo para enfrentar Ceará

O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, não viajou com a delegação para Fortaleza, onde a equipe enfrenta o Ceará, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece neste domigo (27), às 20h30.

Segundo nota oficial do clube, Crespo "apresentou sintomas semelhantes aos da Covid-19 neste sábado (26) e, em cumprimento ao protocolo de saúde estabelecido pelo clube, foi afastado preventivamente das atividades e será monitorado pelo departamento médico".

Diante do cenário, o treino ocorrido ainda pela manhã, no CT da Barra Funda, foi comandado pelo auxiliar-técnico Juan Branda, que deve estar à beira do gramado na partida contra o Alvinegro.