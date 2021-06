Ceará tem retorno aos treinos de Luiz Otávio e mais quatro jogadores após recuperação da Covid-19

O Ceará Sporting Club terá retornos importantes no elenco para a sequência da Série A do Brasileiro. Após período de ausência, cinco atletas que testaram positivo para a Covid-19 retornam aos treinos nesta sexta-feira (25) em Porangabuçu.

A lista inclui o goleiro Richard, o zagueiro Luiz Otávio, o volante Fabinho e os atacantes Rick e Cléber. O grupo terminou período de isolamento estabelecido pela CBF após a confirmação da doença.

As novas opções chegam em período de preparação antes do duelo com o São Paulo, marcado para domingo (27). A partida ocorre às 20h30, na Arena Castelão, e o clube tem duas atividades programadas: reapresentação hoje, às 15h30, e treino no sábado (26), no mesmo horário.

Legenda: Guto Ferreira tem contrato com o Ceará até o fim da temporada de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

A presença nos treinamentos não indica que os jogadores serão titulares no próximo compromisso. O atacante Jael, que também foi infectado por Covid-19 nos últimos dias, ficou fora da vitória contra o Atlético-MG, nesta quinta (24), porque se recondiciona fisicamente.

Assim, a comissão técnica deve avaliar a situação individual dos atletas antes de definir os relacionados. No Brasileirão, o time está em 12º colocado, com oito pontos.

Desfalques

O treinador Guto Ferreira teve dificuldades para escalar o Ceará nos últimos jogos da temporada. Com o calendário cheio em 2021, o clube sofreu com o desgaste físico e acumulou desfalques.

Apesar do retorno de cinco atletas, o último boletim médico alvinegro informou que quatro atletas seguem como baixa. O volante William Oliveira está em transição, enquanto o goleiro João Ricardo recebe reabilitação pós-cirúrgica.

Por conta do surto de Covid-19 no elenco, o time segue sem os zagueiros Klaus e Alan, infectados. A dupla teve diagnóstico posterior aos primeiros casos e atravessa período de isolamento.