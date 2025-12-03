Com hat-trick de Neymar, Santos vence Juventude e sai da zona de rebaixamento

O Santos venceu e se distanciou da zona de rebaixamento para a Série B. Nesta quarta-feira (3), em Caxias do Sul, o Peixe contou com show de Neymar para vencer o Juventude por 3 a 0 e se distanciar do Z-4 da Série A.

O camisa 10 do Peixe anotou um hat-trick no segundo tempo. O primeiro foi de perna direita, o segundo de perna esquerda e o terceiro de pênalti, deslocando o goleiro.

Com o resultado, o Santos chegou aos 44 pontos na tabela e está a dois pontos do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.

O Juventude já havia sido rebaixado na última rodada, contra o Bahia, e chegou ao quarto jogo seguido sem vitória na competição.

Na próxima rodada, o Peixe enfrenta o Cruzeiro, no domingo (7), às 16h, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O São Paulo visita o Corinthians, no domingo (7), às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).