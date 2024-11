Com golaço de Otero, Santos vence Coritiba e garante acesso para a Série A

O Santos está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O time paulista venceu o Coritiba por 2 a 0, no estádio Couto Pereira, nesta segunda-feira (11) e confirmou o acesso à elite. Os gols do time santista foram marcados no 1º tempo, por Wendell, aos 20 minutos, e Otero, aos 41, este um golaço de falta.

O Peixe chegou aos 68 pontos e não pode mais ser alcançado pelo 5º colocado, o Ceará, que hoje tem 57 e pode chegar aos máximo aos 66 pontos. O Vozão ainda tem 3 jogos a fazer e disputa o acesso com Sport, Novorizontino e Mirassol.

Assim, o Santos, nos 2 jogos que resta, contra CRB na Vila Belmiro e Sport na Ilha do Retiro, disputará o título da Série B. Hoje o vice-líder é o Mirassol, com 63 pontos, mesma pontuação do 3º colocado, o Novorizontino.