Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com gol nos acréscimos, Fortaleza elimina Bahia e está nas quartas da Copa do Brasil Sub-20

Tricolor de Aço se classificou no saldo de gols

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:54)
Jogada
Legenda: O Fortaleza marcou nos acréscimos e garantiu classificação contra o Bahia
Foto: Maurícia da Matta

O Fortaleza está na quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Na tarde desta quinta-feira (6), o Leão perdeu por 2 a 1 para o Bahia no CT Evaristo de Macedo, mas garantiu classificação pelo saldo de gols. No jogo de ida, o Tricolor de Aço venceu por 3x1, no CT Ribamar Bezerra.

Lucas Emanoel marcou nos acréscimos o gol da classificação do Leão do Pici.

A equipe comandada por Léo Porto aguarda a conclusão dos jogos das oitavas de final para conhecer o adversário na próxima fase da Copa do Brasil Sub-20.

Além do Leão, Já se classificaram: Paysandu, IAPE, Sport, América-MG, São Paulo,
Novorizontino. A última vaga sai do confronto entre Flamengo e Atlético/MG.

Assuntos Relacionados

Jogada

Dia de Jogão! Ceará e Fortaleza se enfrentam em clássico pela Série A; Acompanhe o Pré-Jogo

Clássico-Rei movimenta 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, na Arena Castelão

Redação Há 58 minutos

Jogada

Com gol nos acréscimos, Fortaleza elimina Bahia e está nas quartas da Copa do Brasil Sub-20

Tricolor de Aço se classificou no saldo de gols

Redação Há 1 hora
jogadores

Jogada

Com Marcelo Negrão no comando, Norde Vôlei anuncia elenco e reforços para a Superliga B

Equipe estreia no dia 26 de novembro, diante da Chapecó

Crisneive Silveira Há 1 hora
Uniforme do Fortaleza

Jogada

Fortaleza lança nova camisa POP; veja imagens e valor

A venda é iniciada no Clássico-Rei desta quinta-feira (6)

Redação Há 2 horas
Torcida do Ceará fez mosaico em jogo contra o Flamengo

Jogada

Torcida do Ceará prepara festa e maior bandeirão do Brasil para o Clássico-Rei; veja detalhes

Ceará e Fortaleza entram em campo nesta quinta-feira (6), às 20h

Redação 06 de Novembro de 2025

Jogada

Praia da Taíba volta ao circuito mundial de Kitesurfe e recebe duas etapas da GKA Kite World Cup

Os dois eventos integram o circuito oficial da Global Kitesports Association (GKA)

Redação 06 de Novembro de 2025