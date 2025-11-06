Com gol nos acréscimos, Fortaleza elimina Bahia e está nas quartas da Copa do Brasil Sub-20

O Fortaleza está na quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Na tarde desta quinta-feira (6), o Leão perdeu por 2 a 1 para o Bahia no CT Evaristo de Macedo, mas garantiu classificação pelo saldo de gols. No jogo de ida, o Tricolor de Aço venceu por 3x1, no CT Ribamar Bezerra.

Lucas Emanoel marcou nos acréscimos o gol da classificação do Leão do Pici.

A equipe comandada por Léo Porto aguarda a conclusão dos jogos das oitavas de final para conhecer o adversário na próxima fase da Copa do Brasil Sub-20.

Além do Leão, Já se classificaram: Paysandu, IAPE, Sport, América-MG, São Paulo,

Novorizontino. A última vaga sai do confronto entre Flamengo e Atlético/MG.