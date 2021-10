Com dois gols de Salah, Liverpool vence Atlético de Madrid e dispara no Grupo B da Champions

Em um jogo difícil, com consultas ao VAR, o Liverpool bateu o Atlético de Madrid fora de casa, por 3 a 2, em mais um grande jogo do meia Salah, que guardou dois gols. Com a vitória, os Reds disparam na liderança do Grupo B da UEFA Champions League.

O time de Jürgen Klopp segue com 100% de aproveitamento, com três vitórias importantes. A partida teve de tudo: consultas ao VAR, expulsão, pênaltis e muita reclamação. Os lances polêmicos da partida, inclusive, renderam muito bate-boca entre jogadores e arbitragem.

O jogo

As duas equipes entraram em campo em busca da vitória. Alternaram bons momentos ao longo da partida, mas quem começou voando foi o Liverpool. O primeiro gol saiu dos pés do craque. Aos 7 minutos do primeiro tempo, Salah recebeu uma bola na linha de fundo, passou por Lemar, Carrasco e Koke até chutar para as redes. Oblak nada pode fazer para impedir.

Cinco minutos depois, o segundo dos Reds. Firmino tenta para o gol e a bola fica no jeito para Keita pegar de primeira e ampliar o marcador para os visitantes.

Foto: Divulgação/Atletico de Madrid

O Atlético de Madrid descontou aos 19 minutos, com outro personagem do jogo: Griezmann. O atacante aproveita escanteio e apenas empurra a bola para as redes. O empate foi dele de novo. Aos 33 minutos, o francês recebe um passe de João Félix, após bonita jogada e chuta para igualar o placar.

Expulsão e desempate

No ínicio do segundo tempo, o nome de Griezmann aparece de novo no telão do estádio, mas desta vez por conta de um cartão vermelho. A partir daí, aumentou a pressão do Liverpool para o gol de desempate, que saiu aos 31 minutos, após pênalti de Hermoso em Diogo Jota. Salah cobra e dá números finais ao jogo.

Antes do apito final, aliás, o árbitro marcou um pênalti para o Atlético de Madrid, com Diogo Jota derrubando Giménez. O VAR analisa o lance, chama o juiz para reavaliar a situação. Ele cancela o pênalti e confirma a vitória para os comandados de Klopp.

