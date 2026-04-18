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Com destaque para dois confrontos regionais, veja jogos da 6ª rodada da Série B Cearense

Três jogos movimentam a rodada nos Grupos A e B no fim de semana

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Cariri faz clássico com o Guarani de Juazeiro neste sábado
Foto: Divulgação / caririfc.oficial

A Série B do Campeonato Cearense terá continuidade no fim de semana com a 6ª rodada, destaque para dois jogos com rivalidade regional: Cariri x Guarani de Juazeiro e Crato x Barbalha. O jogo que completa a rodada é Crateús x Caucaia, em confronto direto pela vice-liderança do Grupo B.

A rodada já começou na quarta-feira, com a vitória do Itapipoca por 3x2 diante do Atlético no Domingão, em jogo que o Garoto Travesso venceu com um jogador a menos, virando a partida. A partida foi antecipada pela participação da Àguia da Precabura na Série D do Brasileiro.

Folgam na rodada, o líder do Grupo A, o Icasa, e o Guarany de Sobral, que está em situação complicada no Grupo B.

Classificação da Série B Cearense

Legenda: Classificação da Série B Cearense antes dos jogos do fim de semana
Foto: Reprodução / FCF

Veja Jogos da 6ª rodada

Legenda: Jogos da 6ª rodada da Série B Cearense
Foto: Arte Jogada

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