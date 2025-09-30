Com David Luiz em campo, Pafos é goleado pelo Bayern de Munique na Champions League
Jogador, que estava no Fortaleza, foi contratado como reforço da temporada
Tim de David Luiz, ex-Fortaleza, foi goleado por 5 a 1 pelo Bayern de Munique nesta terça-feira (30). O Pafos, do Chipre, enfrentou a equipe alemã na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. A partida ocorreu no Alphamega Stadium, no Chipre.
O atacante Harry Kane foi o grande destaque do jogo, anotando dois gols e comandando a vitória dos bávaros. Raphael Guerreiro e Nicolas Jackson também marcaram para os alemães. Pelo lado cipriota, Orsic fez o gol de honra — o primeiro da história do Pafos na Champions League.
Com o resultado, o Bayern segue com 100% de aproveitamento na competição, enquanto o Pafos busca sua primeira vitória em sua estreia no torneio continental.
David Luiz atuou em apenas 16 partidas pelo Fortaleza. O jogador acertou com o clube cipriota por três anos. O brasileiro, que não conseguiu entrar em campo para disputar os playoffs da competição, festejou bastante a conquista com os novos companheiros de equipe.
