Com David Luiz em campo, Pafos é goleado pelo Bayern de Munique na Champions League

Jogador, que estava no Fortaleza, foi contratado como reforço da temporada

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: David Luiz em campo pelo Pafos.
Foto: © Imago / Bayern

Tim de David Luiz, ex-Fortaleza, foi goleado por 5 a 1 pelo Bayern de Munique nesta terça-feira (30). O Pafos, do Chipre, enfrentou a equipe alemã na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. A partida ocorreu no Alphamega Stadium, no Chipre.

O atacante Harry Kane foi o grande destaque do jogo, anotando dois gols e comandando a vitória dos bávaros. Raphael Guerreiro e Nicolas Jackson também marcaram para os alemães. Pelo lado cipriota, Orsic fez o gol de honra — o primeiro da história do Pafos na Champions League.

Com o resultado, o Bayern segue com 100% de aproveitamento na competição, enquanto o Pafos busca sua primeira vitória em sua estreia no torneio continental.

David Luiz atuou em apenas 16 partidas pelo Fortaleza. O jogador acertou com o clube cipriota por três anos. O brasileiro, que não conseguiu entrar em campo para disputar os playoffs da competição, festejou bastante a conquista com os novos companheiros de equipe. 

