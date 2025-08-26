Ex-Fortaleza, David Luiz comemora vaga do seu novo time, o Pafos FC, na Champions League

Ex-Fortaleza, David Luiz vai disputar a Champions League. O zagueiro de 38 anos deixou o Tricolor do Pici e se transferiu para o Pafos FC, time do Chipre. A equipe superou o Estrela Vermelha e vai disputar a fase de liga da competição após confirmar vaga histórica nesta terça-feira (26).

No jogo de ida, o Pafos venceu a equipe por 2 a 1, na Sérvia. Por isso, o time precisava apenas de um empate para garantir a vaga inédita para a fase final da disputa. Ivanic abriu o placar no segundo tempo para o adversário. Nos minutos finais, Jajá marcou e garantiu o empate que classificou a equipe cipriota.

Classificado, o Pafos está no pote 4 do sorteio da competição. O evento será na próxima quinta-feira (28), em Mônaco, na França, às 13h (de Brasília).

David Luiz atuou em apenas 16 partidas pelo Fortaleza. O jogador acertou com o clube cipriota por três anos. O brasileiro, que não conseguiu entrar em campo para disputar os playoffs da competição, festejou bastante a conquista com os novos companheiros de equipe.