Com contrato no fim, Rossetto deseja renovar com o Fortaleza: ‘quero ficar aqui’

Matheus Rossetto, meio-campista do Fortaleza, confirmou que deseja renovar seu contrato com o Leão e permanecer no Pici para a próxima temporada. A informação foi confirmada em entrevista coletiva concedida na tarde desta segunda-feira (14).

“Eu, já de cara, quero ficar aqui no clube, gosto muito da cidade, do clube então, nem se fala”, disse Rossetto ao ser questionado sobre o assunto. Contratado nesta temporada, Rossetto tem contrato com o Fortaleza até o final de 2024.

Estou muito feliz aqui, sou muito grato pela oportunidade que o clube me deu, mas estou pensando jogo após jogo ainda. É bem provável que em um futuro próximo vocês vão ter essa resposta. Matheus Rossetto Jogador do Fortaleza

Legenda: Rossetto, jogador do Fortaleza, durante jogo contra o Vasco, em 2024 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Matheus Rossetto tem 28 anos e soma, com a camisa do Fortaleza, 27 jogos disputados na atual temporada. Ele ganhou espaço no time de Vojvoda e foi titular em 19 destes 27 jogos. Na Série A do Brasileirão, são 14 jogos, sendo 11 como titular.