Com brilho de Fernandinho, veja notas do Ceará na vitória sobre Iguatu

O meio-campista Lourenço e o atacante Fernandinho foram os destaques do Ceará na vitória por 1 a 0 sobre o Iguatu, na última quarta-feira (29), pela terceira rodada do Campeonato Cearense 2025, segundo a plataforma de estatísticas SofaScore.

Os dois jogadores receberam as notas mais altas da partida, com Fernandinho ficando com a nota 7.6, enquanto Lourenço teve a nota mais alta: 8.0. Keiller e Guilherme (saiu do banco) tiveram as notas mais baixas: 6.7.

Notas dos jogadores do Ceará contra o Iguatu

Lourenço (MEI) - 8.0 Fernandinho (ATA) - 7.6 Willian Machado (ZAG) - 7.5 Matheus Araújo (MEI) - 7.4 Matheus Bahia (LAE) - 7.2 Richardson (VOL) - 7.2 Galeano (ATA) - 7.1 Dieguinho (LAD) - 7.1 Recalde (MEI) - 7.0* Aylon (ATA) - 7.0 Éder (ZAG) - 7.0 Fabiano (LAD) - 6.8* João Victor (ATA) - 6.8* Pedro Henrique (ATA) - 6.8* Guilherme (ATA) - 6.7* Keiller (GOL) - 6.7

*Jogadores que saíram do banco de reservas.

Legenda: Matheus Araújo foi um dos pontos positivos do Ceará em atuação nesta quarta-feira (29) Foto: KID JUNIOR / SVM

O Ceará venceu o Iguatu por 1 a 0 no Presidente Vargas na noite da última quarta-feira (29), pela terceira rodada do Campeonato Cearense. O gol da vitória do Vovô foi marcado pelo atacante Fernandinho, aos 27 minutos do 1º tempo.