Com aproveitamento de 72,2% contra times do Z4, Fortaleza só enfrentará rivais acima dele na tabela

O Fortaleza reagiu na Série A sob comando de Martín Palermo, vencendo 3 dos 5 jogos que fez até então na Série A, com aproveitamento de 60% dos pontos. A equipe venceu Vitória, Sport e Juventude, e perdendo para Palmeiras e São Paulo.

O recorte dos jogos de Palermo é um resumo do Fortaleza na Série A do Brasileiro. Alto aproveitamento contra times do Z4, ou seja, nos confrontos diretos, e baixo contra times acima dele na tabela.

E na luta pela permanência na Série A, o Fortaleza não enfrentará nenhum time do Z4 nos 12 jogos que ainda fará.

Contra times do Z4, o Tricolor de Aço conquistou 72,2% dos pontos, sendo o 6º melhor neste recorte. Mas se o recorte é positivo, também é um alerta.

Legenda: Fortaleza tem alto aproveitamento contra times do Z4, mas não enfrenta mais nenhum até o fim da Sèrie A Foto: Divulgação / Sofascore

Dos 24 pontos somados pelo Leão na Série A, 13 foram contra times do Z4: Juventude (6 pontos), Sport (4 pontos) e Vitória (3 pontos).

Os outros 11, foram divididos em 20 jogos, contra times fora do Z4. Ou seja, de 60 pontos disputados, o Leão conquistou apenas 11, ou 18,3% de aproveitamento.

O aproveitamento é preocupante, já que o Leão terá 12 partidas contra times fora do Z4 para reagir e conquistar pelo menos 20 pontos.

Se mantiver o aproveitamento de 18,3% contra os times fora do Z4, somara apenas 7, e terminará a Série A com 31.

Portanto, se quiser ficar na elite, o Leão precisará pontuais mais, contra adversário de melhor nível para permanecer na Série A. Para chegar em 45, número 'mágico', seguro para a permanência, o Fortaleza precisa de 21 pontos. Se o cálculo for em cima da média histórica da Série A de Pontos Corridos, que é de 43 pontos, o Fortaleza precisará somar mais 19.

O clube enfrenta 4 times que estão no G6 e fará 5 confrontos diretos pela permanência

Veja confrontos do Fortaleza até o fim da Série A

Vasco - 28ª Rodada - 15/10 - 21:30 - Castelão

Cruzeiro - 29ª Rodada - 18/10 - 21:00 - Mineirão

Flamengo - 30ª Rodada - 25/10 - 19:30 - Castelão

Santos - 31ª Rodada - 03/11 - 20:00 - Vila Belmiro

Ceará - 32ª Rodada - 06/11 - 20:00 - Castelão

Grêmio - 33ª Rodada - 09/11 - 20:30 - Castelão

Bahia - 34ª Rodada - 19/11 - Arena Fonte Nova

Atlético Mineiro - 35ª Rodada - 23/11 - Castelão

Red Bull Bragantino - 36ª Rodada - 30/11 - Cícero Souza Marques

Corinthians - 37ª Rodada - 03/12 - Castelão

Botafogo - 38ª Rodada - 07/12 - Nílton Santos

Atlético Mineiro * - Jogo atrasado da 16ª rodada - Ainda sem data - Arena MRV