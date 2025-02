Com 5 gols em 3 jogos contra o Sport, Moisés exalta vitória do Fortaleza na Ilha do Retiro

O Fortaleza venceu o Sport por 2 a 0 na noite desta terça-feira na Ilha do Retiro, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. E um dos protagonistas da vitória foi Moisés. O atacante marcou o 1º gol do jogo, o 5º dele nos últimos 3 jogos que fez contra o time pernambucano.

Moisés agradeceu pelo gol e admitiu que a equipe soube suportar a pressão do time da casa, pela atuação do time abaixo no 1º tempo.

"É agradecer a Deus pelo jogo, pelo gol, pela vitória. Trabalhamos bem a semana. Sabemos da dificuldade do jogo. Soubemos suportar. O primeiro tempo foi um pouco abaixo do que esperávamos e sofremos um pouco. Mas no 2º tempo fui feliz em fazer o gol. São 3 jogos e 5 gols e se Deus permitiu foi porque eu acreditei nisso também. Fui feliz em fazer mais um. Agora é descansar e mudar a chave, pois temos um clássico. Sabemos o quanto é importante vencer o clássico", disse ele.

O Leão chegou aos 6 pontos em 2 rodadas da Copa do Nordeste e agora volta suas atenções para o Clássico-Rei contra o Ceará, no sábado (8), às 16h30 pela 1ª Fase do Campeonato Cearense, no Castelão.