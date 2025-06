Com 23 jogadores, Ceará embarca para enfrentar o Botafogo pela Série A; veja relacionados

O Ceará embarcou nesta segunda-feira (2) para enfrentar o Botafogo/RJ em jogo atrasado pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe finalizou a preparação durante a manhã e foi para o Rio de Janeiro no início da tarde. O técnico Léo Condé relacionou 23 jogadores, entre eles o atacante Fernandinho, que deixou o departamento médico recentemente, recuperado de cirurgia no ombro.

As ausências da lista de relacionados são o meia Rômulo, o atacante Aylon, por opção técnica, e o lateral Matheus Bahia, este lesionado.

Legenda: Fernandinho é a novidade na lista de relacionados do Ceará Foto: RAISA MARTINS / SVM

Ceará e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (4), a partir das 20h (de Brasília). O duelo, válido pela 10ª rodada do Brasileirão da Série A, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

VEJA RELACIONADOS:

Goleiros:

Fernando Miguel

Bruno Ferreira

Zagueiros:

Willian Machado

Marllon

Eder

Ramon Menezes

Marcos Victor



Laterais:

Nicolas

Rafael Ramos

Fabiano Souza



Meio-Campistas:

Lucas Lima

Matheus Araújo

Dieguinho

Sobral

Lourenço

Mugni

Atacantes:

Galeano

Guilherme

Fernandinho

Pedro Henrique

Pedro Raul

Lelê

Bruno Tubarão