Colunista Tom Barros é vacinado contra a Covid-19 em Fortaleza

Legenda: Jornalista recebeu a primeira dose do imunizante e recebeu instruções para a segunda Foto: reprodução

Tom Barros, colunista esportivo do Sistema Verdes Mares, é mais um cearense vacinado contra a Covid-19. O jornalista, que tem 73 anos, recebeu a primeira dose do imunizante nesta quarta-feira (24), em um shopping da Capital utilizado como drive-thru pela Secretaria Municipal de Saúde.

Em vídeo registrado no local, é possível ver o momento da imunização do cearense, que recebeu o cartão de vacinação logo após a inoculação do imunobiológico. Durante as instruções, um profissional de saúde repassou as informações sobre a data da segunda dose do colunista.

Veja:

Vacinação no Ceará

Desde a última segunda-feira (22), Fortaleza entrou na 2ª fase do Plano Nacional de Imunização no Estado. Agora, o foco são idosos entre 60 e 74 anos, faixa etária na qual Tom se encontra.

Segundo a estimativa da Secretaria Municipal de Saúde, a SMS, cerca de 90 mil idosos devem ser imunizados até o fim desta semana, no domingo (28), na cidade. Ao todo, oito locais de vacinação foram dispostos para a nova etapa.