COI se pronuncia sobre gesto religioso de Rayssa Leal nas Olimpíadas

O Comitê Olímpico Internacional (COI) se pronunciou sobre a possível punição para a skatista brasileira Rayssa Leal, que realizou um gesto proibido durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Durante a prova que resultou na medalha de bronze para o Brasil, a atleta de 16 anos gesticulou a mensagem “Jesus é o caminho, a verdade e a vida” para uma das câmeras através das Libras.

A situação é investigada pelo COI pois o regulamento da competição proíbe manifestações políticas ou religiosas nas provas. Porta-voz do COI, Mark Adams acredita que tudo foi um mal-entendido.

“Obviamente, parece um genuíno mal-entendido. O COI está feliz dos atletas se expressarem em coletivas, redes sociais e outros lugares. No campo de disputa, tentamos nos manter nos esportes”, declarou ao portal UOL. A fala ameniza a chance de punição.

A expectativa então é que a brasileira não sofra nenhuma advertência extrema, como a perda da medalha no skate street, mas ganhe uma carta de recomendação do COI com orientação. Rayssa é evangélica e ressaltou que esse é um hábito comum dela durante as provas, o que inclui também o circuito mundial do esporte.