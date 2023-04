Cléber Machado se confunde e chama jogador de Jojo Todynho em estreia na Record; veja vídeo

O narrador Cléber Machado viralizou com uma gafe neste domingo (2), na transmissão da vitória do Água Santa contra o Palmeiras por 2 a 1, pela partida de ida da final do Campeonato Paulista. O profissional confundiu o atacante Júnior Todinho, dos donos da casa, com a cantora Jojo Todynho.

O evento marcou a estreia de Cléber na Record após a demissão da TV Globo. A expectativa é que siga como narrador principal também para o jogo de volta, no domingo (9), às 16h, no Allianz Parque.

Além da mudança de emissora, também fechou um contrato com o serviço de streaming da Amazon Prime Video. Pela plataforma, será responsável pela narração dos jogos válidos pela Copa do Brasil.