Classificado na Copa do Nordeste, Vojvoda diz que torneio será prioridade para Fortaleza

Com tranquilidade, o Fortaleza venceu o Altos, do Piauí, por 5 a 0, e avançou para as semifinais da Copa do Nordeste. Na coletiva pós-jogo, o técnico do Leão, Juan Pablo Vojvoda, falou sobre o desempenho do seu time no confronto, como o Fortaleza deve encarar a competição a partir de agora e qual deve ser o sentimento do elenco tricolor que irá retornar ao local do atentado sofrido pelo clube no início deste ano.

“Conseguimos um bom placar, era uma partida onde o tempo jogava a favor do adversário. Temos que saber jogar esse tipo de partida, de 90 minutos. Por isso, parabenizo os meus jogadores. O principal é que ganhamos. Passamos por diferentes situações dentro do campo e fora dele. Nossa responsabilidade era fazer o nosso trabalho, e nós fizemos. Ganhamos com contundência e estamos novamente em uma semifinal de Copa do Nordeste. Toda semifinal é uma prioridade” Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Com o triunfo, o Leão do Pici irá encarar o Sport na próxima fase da competição regional. Para Vojvoda, além do confronto em si, saber quando a partida irá acontecer será importante para que o Fortaleza chegue bem para essa decisão. “A data da semifinal será importante, porque teremos que ver qual partida que vai adiar, qual será a anterior, isso terá que ser muito debatido, para que cheguemos bem”. O duelo ainda não tem data definida.

RETORNO A TERRAS PERNAMBUCANAS

Por ter tido um melhor aproveitamento na primeira fase da competição, o Sport será o mandante da partida. Com isso, o Fortaleza terá que retornar ao cenário onde o ônibus em que a delegação do tricolor cearense estava quando foram atacados por membros da torcida organizada do Sport no último confronto entre as equipes, que aconteceu no dia 22 de fevereiro deste ano.

Quando questionado sobre esse retorno ao território pernambucano, Vojvoda falou sobre o impacto do episódio nas pessoas que estavam no veículo e sobre como é impossível saber como seus atletas reagirão ao confronto.

“Só posso falar por mim, mas nesse ônibus (que sofreu um atentado no jogo contra o Sport) estávamos mais de 30/40 pessoas. Essa situação afeta a cada um de um jeito diferente, como é a vida. Algumas pessoas que estavam lá dentro tiveram uma reação de calma, já outras pessoas reagem de um jeito diferente. Não posso falar pelas outras pessoas e como viveram essa partida”, falou Vojvoda.

