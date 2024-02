Clássico-Rei: FCF divulga detalhes da logística do jogo, preços e carga de ingressos

No próximo sábado (17), acontece o primeiro Clássico-Rei do ano de 2024. Pensando nisso, a Federação Cearense de Futebol se reuniu nesta sexta-feira (9) com membros da direção de Fortaleza e Ceará e também representantes dos órgãos de segurança do Estado com o objetivo de elaborar um plano de ação para a partida que será no dia 17 deste mês. O duelo será pela 5ª rodada do Estadual e acontece na Arena Castelão, às 16h40 (horário de Brasília).

Carga de ingressos

Ao todo, foram disponibilizados 56.849 ingressos, com 33.673 entradas para o mandante, Fortaleza. Para a torcida do Vovô, são 23.176 bilhetes.

O torcedor tricolor terá a sua disponibilidade os setores Superior Sul, Inferior Sul, Superior Central, Inferior Central, Especial e Premium.

Já para os alvinegros, os setores disponíveis são Superior Norte, Inferior Norte, Superior Central e Inferior Central.



Confira os valores dos ingressos:

Superior Norte: 60/30

Superior Sul: 60/30

Inferior Norte: 50/25

Inferior Sul: 50/25

Superior Central: 70/35

Bossa Nova: 100/50

Setor Especial: 90/45

Premium: 300/150

Segurança

Os portões do Castelão estarão abertos a partir das 13h40 (horário de Brasília). Por determinação da Polícia Militar, o torcedor do Fortaleza sairá primeiro do estádio, independente do resultado. Em relação a segurança para o confronto, os profissionais dos órgãos públicos estão divididos da seguinte forma:



Polícia Militar: 255 policiais na área interna e 234 na área externa.

Polícia Civil: 14 profissionais, sendo dois delegados, e um supervisor, além de cinco escrivães, dez inspetores e um técnico de informática.

Corpo de Bombeiros: 30

AMC: 40