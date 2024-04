Cinco setores da Arena Castelão estão com ingressos esgotados para jogo entre Fortaleza e Boca Jrs.

O Fortaleza iniciou, na manhã desta terça-feira (23), a venda de ingressos para o jogo contra o Boca Junior, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Para o confronto, o Tricolor do Pici terá um grande reforço: seu torcedor. O clube informou que para a partida, que acontecerá na próxima quinta-feira (25), às 21h, até o momento, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos.

Segundo o clube, para o confronto diante da equipe argentina, cinco setores da arena Castelão já atingiram sua capacidade máxima, sendo eles:

Inferior Sul

Superior Central

Bossa Nova

Setor Especial

Setor Premium

Além deles, o Fortaleza informou que todos os ingressos meia entrada para o setor Superior Norte já foram esgotados.

O Leão do Pici chega para partida liderando o Grupo D com 6 pontos conquistados em 2 jogos. Já o time argentino está em segundo lugar do grupo, com 4 pontos. Os “xeneizes” empataram o primeiro jogo da competição, contra o Nacional de Potosí, mas conquistaram uma vitória no último jogo, diante o Sportivo Trinidense.

VENDA DE INGRESSOS

A venda de ingressos para o confronto iniciou na manhã desta terça-feira (23), a partir das 9h. Os ingressos serão vendidos através do site Leão Tickets e nas lojas Leão 1918, Arena Leão ou Tricolaço.

VEJA VALORES

Inferior Sul: Esgotado Somente por sócios

Superior Sul: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Inferior Norte: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Superior Norte: Meia entrada esgotada | R$ 200 (inteira)*

Bossa Nova: Esgotado Somente por sócios

Superior Central: Ingressos para o setor esgotados

Setor Especial: Esgotado Somente por sócios

Setor Premium: Esgotado Somente por sócios

*Matéria atualizada às 11h30, da terça-feira (23).