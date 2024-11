Chile x Venezuela: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Chile e Venezuela se enfrentam nesta terça-feira (19), às 21 horas (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago, do Chile. A partida é válida pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

A La Roja ocupa a última colocação, com 6 pontos. Já a seleção vinotinto, vem de empate em 1 a 1 com o Brasil em Maturín e luta para se manter na zona de repescagem da Copa do Mundo. A Venezuela está na 7º colocação com 12 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV 4.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chile

Cortés; Loyola, Maripán, Díaz e Morales; Vidal, Echeverría e Pizarro; Diego Valdés; Aravena e Eduardo Vargas. Técnico: Ricardo Gareca.

Venezuela

Rafael Romo; Jon Aramburu, Rubén Ramírez, Nahuel Ferraresi e Miguel Navarro; Yanguel Herrera, Cristian Cáseres, Darwín Machís e Jefferson Savarino; Yeferson Soteldo e Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista.

FICHA TÉCNICA | Chile x Venezuela

Competição: 12ª rodada das Eliminatórias da Copa.

Data: 19 de novembro de 2024 (terça-feira)

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional, em Santiago, do Chile