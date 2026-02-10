Chelsea x Leeds na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 07:55)
Chelsea e Leeds se enfrentam nesta terça-feira (10) na Premier League, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Stamford Bridge, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Disney+ Premium
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Andrey Santos (Garnacho) e Enzo Fernández; Palmer, Pedro Neto e João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.
Leeds: Darlow; James Justin, Rodon e Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Aaronson e Gudmundsson; Okafor e Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke.
CHELSEA X LEEDS | FICHA TÉCNICA
- Competição: 26ª rodada da Premier League 2025/2026
- Local: estádio Stamford Bridge, em Londres (ING)
- Data: 10/02/2026 (terça-feira)
- Horário: 16h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados