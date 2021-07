A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 acontece nesta sexta-feira (23), às 08h, no Estádio Olímpico de Tóquio, no Japão. Bruno Rezende (Bruninho), do vôlei, e Ketleyn Quadros, do judô, serão os porta-bandeiras do Brasil. Ao todo, serão quatro representantes.

Leia também Jogada Time Brasil realiza desfile de abertura na Vila Olímpica; confira

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte