Cearense Tomaz Braga é bicampeão espanhol de futsal pelo Cartagena em final contra o Barcelona

O cearense Tomaz Braga foi bicampeão espanhol de futsal com o Jimbee Cartagena em final contra o Barcelona. Na disputa de melhor de 5 partidas, a equipe de Murcia virou pra cima do Barça no último minuto do jogo, venceu o jogo quatro por 3 a 2 e levantou o título da Primera Division FS 24/25. A partida aconteceu na última quinta-feira (26), no Palacio de los Deportes, em Cartagena.



Tomaz é um cearense naturalizado espanhol, que também atua pela Seleção Espanhola de Futsal. No Ceará, o fixo atuou pelo Sumov, Horizonte, Maranguape e Espaço Jovem.



Em 2013 se transferiu para o Palma Futsal, da Espanha, no qual passou 10 temporadas e foi campeão da Champions League de Futsal. Logo depois, Tomaz foi contratado pela de Cartagena, também da Espanha.