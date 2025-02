Cearense Eveliny Almeida passa a integrar a Comissão de Arbitragem nacional

A cearense Eveliny Almeida foi nomeada para integrar a nova Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol após mudanças efetuadas pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. Ele demitiu Wilson Luiz Seneme do comando da arbitragem e promoveu mudanças no setor.

A Comissão de Arbitragem da CBF será gerida por uma equipe técnica multidisciplinar, coordenada por Rodrigo Cintra e que contará além de Eveliny Almeida, com Rodrigo Cintra, Luís Flávio Oliveira, Marcelo Van Gasse, Fabrício Vilarinho, Luiz Carlos Câmara Bezerra e Emerson Filipino Coelho.

“É um projeto que com certeza vai trazer frutos para a transparência, dentro e fora de campo da arbitragem nacional”, disse o presidente Ednaldo Rodrigues.

Primeira cearense no quadro da FIFA

Aos 43 anos, Eveliny vinha atuando como membro da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol desde 2023, onde desempenhou funções como analista de vídeo, analista de campo e observadora do VAR. Ela também se destacou como a primeira mulher cearense a integrar o quadro Internacional FIFA.

Legenda: Eveliny atuando como árbitra em jogo do Campeonato Cearense Foto: Arquivo Pessoal

Eveliny é filha de Assis Almeida, árbitro nas décadas de 1980 e 1990, e irmã de Almeida Filho, também árbitro e aspirante FIFA. Sua trajetória no futebol começou em 2001, aos 20 anos, quando se formou pela Federação Cearense de Futebol. Em 2004, foi promovida ao quadro Nacional da CBF, e nos anos de 2005 e 2006 atuou como árbitra na Federação Paulista de Futebol. Em 2008, alcançou um marco histórico ao se tornar a primeira mulher cearense a integrar o quadro Internacional FIFA.

Em 2017, Eveliny assumiu a Diretoria da Escola de Formação de Árbitros Prof. Alzir Brilhante da FCF, e, no ano seguinte, foi promovida a Analista de Campo da CBF. Em 2022, ampliou sua atuação ao integrar a Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento e aprimoramento da arbitragem no Brasil.

Elogio de Presidente da FCF

O presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, recebeu com grande alegria a nomeação de Eveliny Almeida para a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. Ele celebrou a conquista, destacando a importância dessa nomeação para a valorização da arbitragem feminina e o reconhecimento do trabalho e da dedicação de Eveliny ao longo dos anos.

"É um grande orgulho para todos da FCF ver uma árbitra cearense alcançando um posto tão importante no cenário nacional, representando não apenas o estado do Ceará, mas também todas as mulheres no esporte. Temos plena confiança de que Eveliny continuará contribuindo de forma significativa para o aprimoramento da arbitragem no futebol brasileiro", comentou Mauro.