CearáCast: previsão orçamentária para 2024 e a busca pelo acesso à Série A

O episódio desta semana do CearáCast detalha a previsão orçamentária do Ceará para 2024, a terceira maior da história do clube, e o investimento feito para o acesso. O papo foi com o diretor financeiro do Ceará, Francisco Sampaio, e o Superintendente, Lisarb Monteiro. Para esta temporada, o Ceará utiliza valores da Liga Forte Futebol além da cota de venda de atletas e premiações.

O CearáCast contou com apresentação de Samuel Conrado e participação do narrador do Sistema Verdes Mares, Jota Rômulo.

ASSISTA O CEARÁCAST: