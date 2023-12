CearáCast: Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará

A reformulação do elenco alvinegro é pensada por vários profissionais dentro de Porangabuçu. Uma das figuras centrais é Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará. O CearáCast bateu um papo com o dirigente sobre o futuro do Vozão e as perspectivas para 2024.

O Vozão no mercado da bola, chegadas e saídas foram assuntos abordados neste episódio. O bate-papo teve mediação de Samuel Conrado e participação de Brenno Rebouças.

O torcedor pode acompanhar o CearáCast todas as quintas-feiras, às 22h, na TV Diário. O episódio também fica disponível no canal do YouTube do JogadaSVM e nas plataformas de áudio.

ASSISTA AO CEARÁCAST