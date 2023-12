CearáCast: Tiago Alves, ex-zagueiro e técnico do Ceará sub-15

Líder e xerife em campo, o ex-zagueiro Tiago Alves contou sua história no futebol e a nova trajetória à frente do Sub-15 do Vozão. Há menos de quatro meses como técnico, o ex-defensor detalhou os processos na base alvinegra e as joias que os torcedores podem aguardar. O bate-papo contou com mediação de Samuel Conrado e participação de Brenno Rebouças.

Natural de Belo Horizonte mas radicado no Espírito Santo, Tiago Alves destacou o acesso pelo Vozão em 2017 e as campanhas por 15 clubes na carreira. O ex-atleta defendeu outras agremiações, como o Palmeiras e o Icasa. Em menos de quatro meses no comando do time sub-15 já conquistou o título estadual da categoria.

O torcedor pode acompanhar o CearáCast todas as quintas-feiras, às 22h, na TV Diário.

