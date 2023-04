Ceará x Sport: mais de 45 mil torcedores confirmam presença no 1º jogo da final do Nordestão

Mais de 45 mil alvinegros já confirmaram presença no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, de acordo com a última parcial divulgada pelo clube cearense. Ceará e Sport se enfrentam na Arena Castelão nesta quarta-feira (19).

Os setores Superior e Inferior Norte já estão esgotados. Na Inferior Central, restam poucos ingressos e vagas de check-in neste link: Sócio Vozão. Os torcedores interessados em adquirir bilhetes devem acessar o site vozaotickets.com. Também é possível comprar nas lojas físicas dos shoppings e na sede do clube.

O segundo jogo entre as equipes será no dia 3 de maio, uma quarta-feira, na Ilha do Retiro. Os times já se enfrentaram na final da Copa do Nordeste de 2014. Na ocasião, o plantel pernambucano conquistou o título.

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS

Sup. Norte: ESGOTADO

Inf. Norte: ESGOTADO

Sup. Central: R$ 40 / R$ 20

Inf. Central: R$ 70 / R$ 35 (Restam poucos ingressos e vagas de check-in)

Inf. Sul: R$ 40 / R$ 20

Especial: R$ 100 / R$ 50

Premium: R$ 240 / R$ 120

LOJAS FÍSICAS E HORÁRIOS DE VENDA