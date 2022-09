Ceará supera Santos no Castelão e vence a primeira no returno da Série A

O Ceará venceu o Santos no Castelão por 2 a 1 na tarde deste sábado (10) pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão. Os gols da vitória do Vozão foram marcados por Guilherme Castilho e Zé Roberto, ambos no 1º tempo, com Marcos Leonardo diminuindo para o Peixe.

A vitória foi importante para quebrar duas marcas: foi a primeira vitória do Vovô no returno, quebrando um incômodo jejum de 7 jogos sem vencer. Com o resultado, o Vozão saltou para 12º com 31 pontos e aguarda o complemento da rodada para saber em qual posição fecha a 26ª rodada.

O Alvinegro de Porangabuçu volta a jogar no domingo (18), contra o São Paulo, às 16 horas no Castelão, pela 27ª rodada

O jogo

A partida começou com o Santos tomando a iniciativa do jogo, tentando pressionar o Ceará. O time santista foi perigoso em ataques pelas pontas e cruzamentos na área, mas a defensa do Vovô interceptou as jogadas.

Com o time santista cedendo espaços, o Vovô achou uma grande jogada e abriu o placar, aos 6 minutos. Nino Paraíba deu belo passe para Guilherme Castilho, que tocou com categoria para fazer 1 a 0 no Castelão.

Depois do gol, o Vovô ficou mais à vontade na partida, com Mendoza fazendo grande jogada, mas Maicon salvando com desarme.

Já melhor no jogo, o Ceará pressionou mais o Santos, encaixando bons ataques seguidos, em duas tentativas de Guilherme Castilho. Primeiro o meia bateu para defesa de João Paulo, e depois acertou o travessão aos 18 minutos.

E o segundo gol do Vozão saiu aos 29 minutos, após erro de Eduardo Bauermann na saída de bola. O zagueiro tentou recuar para o goleiro João Paulo, Zé Roberto se antecipou, e bateu para marcar o segundo do Vovô.

Legenda: O atacante Zé Roberto marcou o segundo do Vozão no 1º tempo Foto: LC MOREIRA

Com a vantagem de dois gols, o Ceará recuou para buscar os contra-ataques, e assim o Santos cresceu e criou suas chances. Na primeira, Marcos Leonardo invadiu a área e João Ricardo fez bela defesa, mas foi marcado impedimento. Já aos 42, Felipe Jonatan arriscou de longe de João Ricardo defendeu com segurança.

Com três jogadores com cartões amarelos - Nino Paraíba, Richard Coelho e Richardson - o Ceará procurou marcar de forma inteligente e segurar a vantagem.

Segurou a vitória

O 2º tempo começou com o Santos indo para o tudo ou nada, com 3 alterações ofensivas feitas por Lisca. A equipe paulista partiu para cima do Ceará, sendo perigoso logo aos 6 minutos, em lance que Lacerda tentou tirar e acertou a trave.

Foi quando aos 11 minutos, Richard Coelho errou ao atrasar a bola para João Ricardo e Marcos Leonardo diminuiu para o Santos.

Depois do gol do Santos, o jogo ficou mais pegado, com o Ceará tentando se defender, mas sem a confiança quando vencia por dois gols.

Legenda: Depois de abrir dois gols na etapa final, o Ceará precisou segurar a pressão do Santos para vencer Foto: LC MOREIRA

Assim, o Peixe se manteve levemente melhor no jogo e mais perigoso, enquanto o Vovô não conseguia mais criar.

Com as mudanças do técnico Lucho González, o Vovô tentou sair mais para o jogo na reta final, com Fernando Sobral criando boa jogada, e João Paulo defendendo no reflexo, aos 36 minutos.

Sem aproveitar os espaços cedidos pelo Santos, o Ceará não conseguia ficar com a bola e o time paulista criou chances para empatar.

Aos 43, Marcos Leonardo fez jogada individual e bateu forte, com Gabriel Lacerda salvando com corte providencial. No lance seguinte, Soteldo bateu de fora da área e João Ricardo defendeu.

A pressão santista continuou até os 51, mas o Vovô segurou com muita raça a importante vitória, a primeira de Lucho González no comando e a do time no returno.

Como foi o tempo real de Ceará x Santos

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil