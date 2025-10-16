Diário do Nordeste
Ceará x Fortaleza no Clássico-Rainha pelo Cearense: veja horário e informações

Veja as informações sobre o confronto entre as duas forças do futebol feminino

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:32)
Jogada
Legenda: Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (16) no primeiro Clássico-Rainha da temporada 2025, pela terceira rodada do Campeonato Cearense Feminino
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC e Paulo Matheus / Fortaleza EC

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (16) no primeiro Clássico-Rainha da temporada 2025, pela terceira rodada do Campeonato Cearense Feminino. O jogo será às 15h, no estádio Franzé Moraes, em Itaitinga (CE).

O Ceará, mandante nesta partida, lidera o Grupo A com seis pontos conquistados em dois jogos. A equipe venceu o São Gonçalo por 9 a 2 na primeira rodada e o The Blessed por 9 a 0 na segunda rodada.

Já o Fortaleza disputou apenas uma partida até o momento na competição. Na estreia, na primeira rodada, goleou o The Blessed por 9 a 0. No último fim de semana, a equipe foi campeã da Copa Maria Bonita, superando o Sport em Pernambuco.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Lia; Cosma, Moana, Lara e Shakira; Nathi, Kay e Kaylane; Dudinha, Evelyn e Paulinha.

Fortaleza: Lorrana; Isabella, Nainara, Duda Batista e Bruna; Thalita, Tefah e Akhemi; Natália, Jhow e Tainá.

CEARÁ X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: terceira rodada do Campeonato Cearense Feminino 2025
  • Local: estádio Franzé Moraes, em Itaitinga (CE)
  • Data: 16/10/2025 (quinta-feira)
  • Horário: 15h (de Brasília)
