Ceará X Fortaleza: Clássico-Rei pode ir para pênaltis, e times têm retrospecto ruim; veja histórico

Na disputa de 180 minutos do Clássico-Rei inédito pela Copa do Brasil, após empate na primeira partida, são elevadas as possibilidades de um novo empate (resultado mais comum da história do confronto) entre Ceará e Fortaleza, e uma disputa de pênaltis entre os clubes na partida desta quinta-feira (10), às 21h30.

Mas se depender do retrospecto na Copa do Brasil, as torcidas alvinegras e tricolores devem ficar tensas, já que historicamente as equipes não têm muitas lembranças felizes em decisões por pênaltis.

No torneio nacional, das 6 vezes que precisou decidir alguma vaga nas penalidades, o Fortaleza perdeu em 4 oportunidades, ou seja, 66% das vezes. Veja histórico de partidas:

Legenda: Jogadores do Fortaleza lamentam eliminação, apesar da reação do time Foto: MAURO HORITA/ AE

Fortaleza em decisões por pênaltis na Copa BR

Vitórias

1991 - Fortaleza X Taguatinga

2013 - Fortaleza X Luiziânia

Derrotas

2007 - Fortaleza X Atlético/GO

2010 - Fortaleza X Guarani

2015 - Fortaleza X Coritiba

2020 - Fortaleza X São Paulo

Já o Ceará também não tem bom desempenho, apesar de ter chegado às penalidades em menos ocasiões. Das 5 vezes que precisou decidir vaga na Copa do Brasil em tiros livres, o Alvinegro foi eliminado em 3 delas, perfazendo 60% de derrotas. Confira os confrontos:

Legenda: Ceará enfrentou o Athletico em 2018 e foi eliminado nos pênaltis Foto: Mauro Jefferson/ Ceará

Ceará em decisões por pênaltis na Copa BR

Vitórias

2019 - Ceará X Foz do Iguaçu

2020 - Ceará X Oeste

Derrotas

2003 - Ceará X Flamengo

2013 - Ceará X ASA

2018 - Ceará X Athletico/PR

Lembranças de 2021 também não ajudam

Tanto Ceará, como Fortaleza também não têm boas lembranças de decisões por pênaltis em 2021. As duas equipes perderam para o Bahia na Copa do Nordeste. O Tricolor cearense, na semifinal, e o Ceará na grande decisão.

Certamente, as duas equipes vão tentar resolver a parada no tempo normal. Ambos têm desfalques na partida. Confira mais notícias sobre o Clássico-Rei da Copa do Brasil.